CELEB 24/7. Jennifer Aniston heeft nood aan een dutje en Liam Hemsworth geniet van het mooie weer

BV Helmut Lotti is van de trap gevallen: “Mijn rug staat straks vast volledig blauw”

Pech voor Helmut Lotti (52). De Vlaamse zanger is deze week van de trap gevallen. Helmut maakte het nieuws zelf bekend in ‘Vrolijke Vrijdag’, een programma van MENT TV. “Ik schoof uit en had de reflex om me niet vast te houden waardoor ik niets heb gebroken.”

9 oktober