CELEB 24/7. Jamie Lee Curtis deelt glimp achter de schermen en heeft Kim Kardashian een tweelingzus?

Showbits Marthe spreekt klare taal na geruchten dat zij het volgende zwangere K3'tje is

Nu Hanne Verbruggen terug is uit zwangerschapsverlof, is K3 opnieuw compleet. Van rustig opstarten is absoluut geen sprake, want de dames trapten bijvoorbeeld afgelopen weekend al hun nieuwe ‘Vleugels’-tour af in Gent. Met die tour trekken ze de komende weken heel Vlaanderen en Nederland rond. Nu heersen er wel heel wat vragen rond de meiden, want op de populaire app TikTok circuleren op dit moment enkele K3-mysteries. Van een mogelijke nieuwe zwangerschap, tot een verdwenen outfit, Showbits biedt antwoord op de heersende vragen. Bekijk het in een nieuwe Showbits.