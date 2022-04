CELEB 24/7. Eva Longoria is klaar voor de zomer en Kris Jenner viert de verjaardag van haar kleindochter

Celebrities Ook topacteurs worden een dagje ouder: herkent u Michael Douglas nog?

Lang leek de tijd geen vat op hem te hebben, maar intussen is ook het verouderingsproces bij Michael Douglas (77) definitief ingetreden. De ‘Basic Instinct’-acteur maakte maandagavond z’n opwachting op een awardshow in New York en veel omstaanders moesten twee keer kijken toen ze hem op de rode loper zagen paraderen. Douglas begint ook steeds meer op z'n vader te lijken, ‘Spartacus’-acteur Kirk Douglas, die in 2020 op 104-jarige leeftijd overleed.

