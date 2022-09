CELEB 24/7. Emilia Clarke gaat wandelen in de regen en Ed Sheeran is een grote fan van Pokémon

Film Seks, zotte feestjes en een roze dildo: bekijk hier exclusief de eerste trailer van ‘Zillion’

Noteer 26 oktober met stip in uw agenda, want dan verschijnt de langverwachte film ‘Zillion’ in de bioscoopzalen. Uit de trailer, die donderdag gelost is, blijkt alvast dat de cinemabezoeker een dolle rit wacht, vol exuberante feestjes en drugs in alle soorten en maten.

17:40