CELEB 24/7. Ellen DeGeneres draagt merchandise van Harry Styles en Alyssa Milano viert haar verjaardag in Mexico

‘Charmed’-actrice Alyssa Milano vierde haar 50ste verjaardag in Mexico. “Dit was mijn 50ste verjaardag. In plaats van feest te vieren in de winter - toen ik eigenlijk jarig was - wachtten we op de lente en vlogen we naar Cabo San Lucas. Het was heerlijk om aan deze laatste helft van mijn leven te beginnen, met mijn lieve vrienden. Belangrijk zelfs. Tranen! Gelach! Liefde! Yoga! Kunst! Poëzie!”