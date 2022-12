CELEB 24/7. Een kus onder de maretak en een ijskoude duik: zo vieren celebs kerst

Celebrities Fans van actrice Ana de Armas eisen 5 miljoen van filmstudio vanwege "misleiden­de trailer”

Fans van actrice Ana de Armas (34) mogen filmstudio Universal aanklagen vanwege de trailer van de film ‘Yesterday’. Dat heeft een Amerikaanse rechter vrijdag volgens de BBC bepaald. In de trailer was De Armas, die een bijrolletje speelde te zien, maar in de film zelf niet. Daar zijn de fans nog steeds zeer ontstemd over.

24 december