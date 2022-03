CELEB 24/7. Dwayne Johnson trakteert zichzelf op een cheat meal en herken jij deze wereldberoemde zanger?

Showbizz Eline uit ‘De Mol’ is bevallen van haar eerste kindje

Eline Michiels, die in 2017 werd ontmaskerd als ‘De Mol’ in het gelijknamige tv-programma, is bevallen van haar eerste kindje. Dat maakte ze zelf bekend op Instagram. “En op slag werden we beiden verliefd op iemand anders”, klinkt het op sociale media.

7 maart