CELEB 24/7. Dwayne Johnson traint met zijn dochter en Paris Hilton en haar moeder dragen matching pyjama’s

Zangeres Patti LaBelle plots van het podium gehaald na bommelding tijdens optreden: "Wacht even!"

Bange momenten voor zangeres Patti LaBelle (78). Afgelopen weekend moest ze optreden in Milwaukee, in de Verenigde Staten, maar na twee liedjes moest ze noodgedwongen het podium alweer verlaten. Tijdens de show liep een bommelding binnen, waarna de security-agenten snel ingrepen. Een verbijsterde Patti werd gezwind van het podium gehaald, zoals in de video hierboven te zien is. Ook het publiek geëvacueerd, maar na een grondig onderzoek werden er geen explosieven gevonden. Er is wel een onderzoek gestart.

13:33