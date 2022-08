CELEB 24/7. Dua Lipa is jarig en Priyanka Chopra geniet van het moederschap

Acteurs over opnames nieuwe reeks 'House of the Dragon’: “De vorken op de set waren belache­lijk”

Maandag gaat op Streamz ‘House of the Dragon’ in première. Dat is een prequel op de immens populaire serie ‘Game of Thrones’. De serie speelt zich 200 jaar vroeger af, met andere personages en verhaallijnen, maar de wereld van ‘House of the Dragon’ lijkt wel heel erg op zijn populaire voorganger. De acteurs keken hun ogen uit toen ze voor het eerst de set betraden. “Ik heb nog nooit op zo’n set gestaan”, vertelt acteur Paddy Considine. “Er is zoveel aandacht voor de details.”

