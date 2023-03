CELEB 24/7. Dua Lipa geniet van haar vakantie en deze ‘Pretty Little Liars’-sterren houden een reünie

TV POLL. Wie kruipt volgens jou in de huid van Foxy Lady, Minotaurus en co in ‘The Masked Singer’? Vertel ons jouw gok

En toen waren ze nog met acht. De temperatuur stijgt in ‘The Masked Singer’ serieus nu de twee groepen worden samengevoegd. Maar één vraag blijft: wie schuilt er in de pakken? Vertel het ons hieronder in onze poll. Even gratis inloggen, daarna kan je je gok uitbrengen.