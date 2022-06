CELEB 24/7. Drew Barrymore viert 40-jarig bestaan E.T. en Vanessa Hudgens maakt zich klaar voor de Tony’s

Celebrities Amber Heard reageert voor het eerst sinds rechtszaak: “Je gelooft toch niet dat dit eerlijk was?"

Johnny Depp (59) bedankte zijn fans al in een TikTok-video, na zijn winst in de rechtbank van Fairfax, Virginia. Amber Heard (36), die haar slag niet thuishaalde, bleef tot nu toe stil. In een trailer van NBC News is te zien hoe de actrice voor het eerst reageert op de gebeurtenissen in de rechtszaal. “Je gelooft toch zelf niet dat dit eerlijk was?”, sneert ze.

13 juni