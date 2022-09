CELEB 24/7. Date night ten huize John Legend en Chrissy Teigen, Priyanka Chopra nam haar dochtertje mee naar New York

Royalty Queen Elizabeth wordt twee keer begraven: Britse koningin zal voor altijd aan zijde liggen van haar grote liefde

Na tien dagen van nationale rouw werd Queen Elizabeth vandaag begraven in Londen. Na een staatsbegrafenis en een processie werd ze naar Windsor Castle overgebracht. Het afscheid eindigde met een tweede dienst in St. George’s Chapel, waar ze in de crypte werd gelegd. Toch is dit niet haar laatste rustplaats.

19 september