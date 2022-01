CELEB 24/7. Cristiano Ronaldo is een trotse papa en Amy Schumer doet een beetje gek

Muziek The Starlings verzetten Lotto Arena naar mei: “Dan is ons nieuwe album ook uit”

Onder het motto derde keer, goeie keer verplaatsen The Starlings hun concert in de Lotto Arena naar 29 mei. Normaal zouden Tom Dice (32) en Kato Callebaut (30) op 13 februari in de Antwerpse arena staan. “Maar we geraken nooit meer op tijd klaar met alle voorbereidingen en we willen een topshow geven die blijft nazinderen”, verklaren ze.

6:33