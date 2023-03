CELEB 24/7. Chrissy Teigen neemt een selfie met dochter Esti en Elton John viert de verjaardag van Lady Gaga

TV Drie Vlaamse reeksen geselec­teerd voor Cannese­ries

Binnenkort is het tijd voor de zesde editie van het internationale seriesfestival, Canneseries. En er is goed nieuws voor ons Belgenlandje, want er zijn ook drie Vlaamse reeksen geselecteerd: ‘Roomies’ in de Short Form-competitie en ‘Draw For Change!’ en ‘Mirakel n°71' in de Documentary Series-competitie.