CELEB 24/7. Chris Hemsworth heeft zijn handen vol en Britney Spears ging lunchen met haar advocaat

TV Julie Vermeire en Gers Pardoel willen heel Vlaanderen leren dansen in nieuw danspro­gram­ma

Terwijl het nog aftellen is tot olympisch kampioene Nina Derwael zich tot winnares van het Play4-dansprogramma ‘Dancing with the Stars’ zal kronen, heeft dezelfde zender al een opvolger klaar liggen. Later dit voorjaar willen Julie Vermeire en de Nederlandse rapper Gers Pardoel heel Vlaanderen leren dansen. Centraal staan ambitieuze, getalenteerde kids die een duo vormen met een compleet onervaren familielid en hem of haar leren dansen. Het programma werd vorig jaar tijdens coronaluwe zomermaanden ingeblikt.

