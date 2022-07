CELEB 24/7. Chris Hemsworth brengt zijn dochter mee naar de set en Pete Davidson speelt met de voeten van Kim Kardashian

TV Winnares Madieke over de afloop van ‘De Bachelor’: “Gedumpt voor ik hem beter kon leren kennen”

Eind april koos Fabrizio (30) voor Madieke (28) in de laatste aflevering van ‘De Bachelor’, maar uiteindelijk bleek hun romance van korte duur te zijn. Al is deze laatste nog steeds opvallend positief over haar deelname aan het Play4-programma. “Nog geen seconde spijt gehad”, klinkt het in HUMO.

12 juli