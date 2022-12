CELEB 24/7. Cardi B en Offset kajakken in Jamaica en ‘Charmed’-ster Alyssa Milano poseert met haar gezin

TV Het wordt Christoff en Lindsay te veel in ‘Mijn beste kerst ooit’: “Zo'n moeilijk jaar achter de rug”

In een nieuwe aflevering van ‘Mijn beste kerst ooit’ schieten de duo’s vuurwerk af met een mooie wens voor het nieuwe jaar. Maar wanneer Lindsay (44) over haar oogappel, Lisa-Marie, begint kan ze haar tranen niet langer bedwingen. “Ik hoop dat haar toekomst er rooskleurig uitziet, want in deze tijd weet je dat niet meer. Ik hoop dat ze niet in die oorlog moet opgroeien.” Ook Christoff (46) laat vervolgens zijn tranen de vrije loop. “Op dagen zoals vandaag sta je daar dubbel bij stil.”

