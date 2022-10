CELEB 24/7. Brooklyn Beckham en Nicola Peltz tonen hun liefde en heeft Hailey Bieber haar haren gekleurd?

Celebrities Britney Spears moest verplicht medische onderzoe­ken ondergaan: “Het leek alsof mijn vader me wou vermoorden”

Britney Spears (40) heeft het in een nieuw audiofragment op Twitter over haar vader als curator. Zo beweert de zangeres dat ze drie keer een uur lang onder een MRI-scan heeft moeten liggen, zonder te weten waarom. Om er zelf een verklaring aan te kunnen geven, ging ze ervan uit dat ze een kankerbehandeling onderging. Britney zegt nu zelf dat dat niet zo is, maar dat het de fout was van haar vader en de dokters om er niet met haar over te communiceren: “Ik had het gevoel dat mijn vader me wou vermoorden. Ik hoop dat hij brandt in de hel.”

11:22