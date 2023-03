CELEB 24/7. Britney Spears heeft wat te vieren en Justin Bieber kreeg Billie Eilish over de vloer

Celebrities Harry Styles plaatst per ongeluk foto met One Direction-T-shirt op Instagram: “Sommige dingen moet ik voor mezelf houden”

Harry Styles is zijn voormalige band One Direction nog niet vergeten, zo blijkt. De zanger plaatste op Instagram namelijk een foto waarop hij een T-Shirt van de groep draagt. En dat was niet de bedoeling, want Harry haalde de foto al snel weer offline. Hij kreeg het kledingstuk van een fan tijdens een optreden, maar daarom moest de hele wereld nog niet weten dat hij het ook effectief draagt. Zoals te zien is in bovenstaande video grapt Harry tijdens een recent optreden: “Sommige mensen houden dingen voor zichzelf. Anderen delen per ongeluk foto’s op hun Instagram-verhaal.”