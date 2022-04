CELEB 24/7. Britney Spears heeft een nieuwe assistente en Halsey ging onder het mes

Muziek Harry Styles stript tot zijn ondergoed in nieuwe videoclip, die lijkt te gaan over vriendin Olivia Wilde en haar kinderen

De Britse zanger Harry Styles (28) heeft een nieuwe single mét bijhorende videoclip uit: ‘As It Was’. In de clip stript hij tot op zijn ondergoed, tot groot jolijt van zijn vele fans. Maar er is ook een onderliggende boodschap.

