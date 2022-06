CELEB 24/7. Britney Spears blikt terug op haar huwelijk en Rebel Wilson is op vakantie

Showbizz Achter de schermen bij 'Radio Regi' op Qmusic: “Nog maar één keer ruzie gemaakt”

Elke zaterdagavond bouwt Regi samen met Emma een feestje in de Q-studio. Showbits-reporter Jarne ging eens kijken hoe het wekelijkse ritueel aan champagne spuiten daar nu precies in zijn werk gaat. Dit keer was de eer aan niemand minder dan de Nederlandse zangeres Davina Michelle. Volg alles mee achter de schermen in deze nieuwe Showbits-video!

