CELEB 24/7. Blake Lively geniet van het mooie weer en wie zit er verscholen achter dit masker?

TV met een fiks prijskaart­je: dit zijn de duurste reeksen ooit gemaakt

Volgende week is het zover: dan komen ‘The Rings of Power’ naar u toe op Prime Video. De prequel van ‘The Lord of the Rings’ maakte de voorbije maanden al serieus de tongen los en dat heeft vooral te maken met het prijskaartje. Zo gaf Amazon voor het eerste seizoen 465 miljoen dollar (58 miljoen dollar per aflevering) uit, wat het de duurste televisieshow ooit geproduceerd maakt. Een groot deel van dat geld werd echter gebruikt om de infrastructuur te bouwen die gedurende de vijf seizoenen zal gebruikt worden, waardoor de makers het eigenlijk ‘een koopje’ noemen. Enorme budgetten zijn echter geen uitzondering meer. Van ‘Stranger Things’ op Netflix tot ‘See’ op Apple TV+. Dit zijn de vijf meest gepeperde tv-rekeningen.

24 augustus