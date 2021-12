CELEB 24/7. Billie Eilish is haar blonde haren beu en herken jij de actrice op deze foto?

Alec Baldwin is duidelijk in een emotionele bui. De ‘Rust’-acteur bedankt zijn vrouw Hilaria in een emotioneel bericht op Instagram. “Jij hebt mij een reden om te leven gegeven. Het leven dat we hebben met ons gezin is voor mij het enige dat telt. Niks anders en dat heb ik allemaal aan jou te danken.”