CELEB 24/7. Adele pakt uit met nieuwe clip en herken je deze twee supersterren nog?

Celebrities BINNENKIJ­KEN. Robbie Williams krijgt luxueus familie­land­huis maar niet verkocht

Wanneer Robbie Williams (47) geen muziek aan het maken is, is hij druk bezig met het opvoeden van zijn vier kinderen. Dat deed hij tot september van vorig jaar op een prachtig landgoed in het landelijke Wiltshire, in het Verenigd Koninkrijk. Maar nu de zanger en zijn gezin steeds meer tijd doorbrengen in het buitenland, is het tijd om een andere familie gelukkig te maken. Alleen blijkt de zoektocht naar een nieuwe koper moeilijk. Misschien zit de vraagprijs van 7 miljoen pond (8,3 miljoen euro) daar voor iets tussen.

11 januari