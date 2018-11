Cédric uit ‘Familie’ en vriendin uit elkaar: “We hebben besloten om vanaf nu elk ons eigen pad te bewandelen” KD

06 november 2018

08u30 0 Showbizz ‘Familie’-acteur Yanni Bourguignon (20) en zijn vriendin Shana Pieters vormen niet langer een stel. Dat melden de ex-geliefden op Instagram. “Aan alles komt ooit een eind”, klinkt het.

“We hebben gelachen en genoten van onze tijd samen, maar aan alles komt ooit een eind.” Met die woorden maakt acteur Yanni Bourguignon, bekend als Cédric uit ‘Familie’, bekend dat hij opnieuw single is. “Na vele ondernemingen en alles te smijten wat we te smijten hadden, hebben Shana en ik besloten om vanaf nu elk ons eigen pad te bewandelen. We willen iedereen dan ook vragen om ons tijd en ruimte te geven om dit in alle rust te verwerken.”

(lees verder onder de foto)

In november 2017 ging het stel al eens uit elkaar. In juni van dit jaar bleek dat ze al enkele maanden weer een koppel waren. “Door onze drukke agenda’s zijn we op een gegeven moment uit elkaar gegroeid. Maar al snel begon ik haar zo hard te missen... En zij mij, dus hebben we het nog een kans gegeven”, vertelde Yanni toen in Dag Allemaal. “We zorgen er nu voor dat we elkaar minstens twee keer per week zien. Veel is dat niet, maar net voldoende om niet naast elkaar te beginnen leven.” Of de drukke agenda ook deze keer de reden van de breuk is, is niet bekend.