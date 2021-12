Catherine Van Eylen over de blouse die een staartje kreeg: “Ik dacht: misschien kan humor ons redden?”

“De veertigste editie van de jumping Mechelen is helaas afgelast.” Bestaat toeval? Het was één van de punten die Van Eylen donderdagavond in het sportnieuws afhandelde, terwijl er een paardenstaart van haar eigen blouse jumpte, onder haar korte coupe. Kijkers wreven zich bij de trompe l’oeil even in de ogen, versterking werd vanuit de keuken naar de televisie geroepen, want met Van Eylen is men wel wat gewoon, maar wat was dìt weer? Een blouse van Maison Margiela, zo geeft de laatste winnares van ‘De Slimste Mens’ meteen - ping - het juiste antwoord. “Ik heb ze met een kleine glimlach van de kapstok gehaald”, aldus het anker daags nadien. “Ik vind het grappig. Het zijn donkere tijden en ik dacht: misschien kan humor ons redden? Een beetje zuurstof. Luchtigheid in het beslag.”