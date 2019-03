Cathérine Moerkerke: “Ik stond op het randje van anorexia” MVO

01 maart 2019

17u08 0 Showbizz Morgen, zaterdag 2 maart, is Cathérine Moerkerke van 10 uur tot 12 uur te gast bij Evi Hanssen in ‘Het Heilig Huis van Hanssen’ bij Joe. Daar vertelt Cathérine voor het eerst over de moeilijke tijd die ze doormaakte als tiener. In haar zesde humaniora stond ze namelijk op het randje van anorexia.

“Ik ben nu veel meer tevreden dan vroeger. Ik zou geen tiener of twintiger meer willen zijn. Toen ik in het zesde humaniora zat, heb ik op het randje van anorexia gestaan”, legt Moerkerke uit. “Ik at toen drie appels en vier platte kaasjes per dag. Mijn mama had dat in de gaten en die probeerde me via slinkse wijze toch deftig eten voor te schotelen. Dat heeft een klein jaar geduurd. Tijdens die periode vond ik me zeker ook niet knapper, ik kreeg ook geen complimenten meer. De mensen vonden me echt te mager. Toen had ik door dat ik niet goed bezig was.” Evi merkt op dat dit echt een knap verhaal is omdat weinig meisjes daar echt vanaf geraken. “Ik heb daar ook een heilige schrik voor, want ik heb ook een dochter die nu elf is”, bekent Cathérine. “Ik hou dat heel goed in de gaten. Als ze zegt dat ze geen honger heeft dan denk ik wel even na of ze echt geen honger heeft.”

Het volledige verhaal van Cathérine hoor je morgen, zaterdag 3 maart, van 10 tot 12 uur in ‘Het Heilig Huis van Hanssen’ op Joe.