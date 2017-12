Cathérine bekampt een vrouwelijke cagefighter DBJ

Cindy ‘The Battlecat’ Dandois uit Antwerpen is wereldtop in de MMA. MMA staat voor Mixed Martial Arts, een vechtsport die verschillende andere vechtsporten combineert: judo, worstelen, boksen,… Twee weken geleden streek de Europese MMA-top neer in Antwerpen voor het eerste grote internationale toernooi in ons land. En hoogdag voor Cindy, want zij vocht er een belangrijke kamp. Cathérine volgde haar tijdens de voorbereidingen en stapte ook zelf in de ring, vanavond is er het verslag.

Medialaan Cathérine en Cindy Dandois