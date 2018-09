Cath Luyten: "Tijdens de operatie van Frank heb ik mijn boekhouding gedaan" Christophe D'Huysser

06 september 2018

06u00

Bron: STORY 0 Showbizz In het nieuwe seizoen van Eén-programma 'Buurman, wat doet u nu?' leggen muzikale iconen uit de Lage Landen hun ziel bloot. Nochtans is presentatrice Cath Luyten (41) zelf vrij gereserveerd. "Ik wil niemand belasten met mijn grote of kleine zorgen', zegt ze deze week in Story. De grote emoties van Cath Luyten.

Over de bangste momenten uit haar leven moet Cath niet lang nadenken. Daaronder valt zonder enige twijfel de zware hartoperatie die haar man, voetbalcommentator Frank Raes (64), negen jaar geleden onderging. De oorzaak: een lekkende hartklep die vervangen moest worden. ‘Toen de arts me belde en zei dat Frank dringend onder het mes moest, stortte mijn wereld in. Ik dacht dat ik op het punt stond om weduwe te worden.Wat een opluchting dat we er op tijd bij waren. Nadien volgde wel nog een operatie van maar liefst zes uur. Enkele vriendinnen stelden toen voor om intussen samen iets te doen, maar ik had geen zin om de vrolijke uit te hangen. En dus heb ik mijn boekhouding in orde gebracht. Dat leidde me af.’

Ben je nog steeds extra alert als het om Franks gezondheid gaat?

Neen, net het omgekeerde. Sinds hij dit heeft doorstaan, weet ik dat het een taaie is. Die nieuwe hartklep blijf je wel horen. Als we vrijen, begint die veel sneller te slaan (lacht). En we horen die ook als we gaan slapen. De fabrikanten van oordopjes hebben dus goede klanten aan ons. Ach, we weten dat dat niet meer zal veranderen, dus hebben we gewoon zelf een oplossing gezocht.

Is zo’n lekkende hartklep erfelijk?

Dat is mogelijk. Dus onze zoon Bill en Franks drie zonen kunnen zich best laten controleren. Als je er op tijd bij bent, is zo’n lekkende hartklep geen ramp, maar een operatie is wel sowieso vereist. Daarom stel ik een onderzoek bij Bill nog even uit, maar het is op termijn onvermijdelijk.

Verdriet

Cath is niet altijd de energieke spring-in-’t-veld die ze op tv neerzet. "De mensen zien me vaak op momenten dat er geen plaats is voor gevoelens als verdriet. Die hou ik voor thuis en bij mijn beste vrienden. Zij kennen mijn andere kant. Het maakt me een beetje opstandig als mensen denken dat ik altijd vrolijk door het leven huppel. Dat is niet zo en dat probeer ik ook mee te geven in Buurman, wat doet u nu? Vaak heb je helaas een bepaald vooroordeel over iemand, maar ontdek je al gauw dat elk mens verschillende facetten heeft."

Kan je omschrijven wat jou verdrietig maakt?

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN