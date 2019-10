Cath Luyten schreef boek tijdens haar scheiding: “Het was best confronterend” IDR

25 oktober 2019

06u50 0 Showbizz Cath Luyten heeft een boek geschreven: ‘Silence, please!’, waarin ze probeert te achterhalen hoe belangrijk stilte en bezinning zijn. Al bleek dat soms pijnlijk. “Ik werkte aan het boek in de periode van mijn scheiding. Best confronterend.”

In ‘Silence, please!’ bundelt de programmamaakster ‘intieme gesprekken over stilte’ met onder anderen psychiater Dirk De Wachter, Delphine Boël, Barbara Sarafian en Annemie Struyf. “Het is een boek geworden waar ik heel trots op ben. Aanvankelijk fronsten sommige mensen de wenkbrauwen toen ik vertelde dat ik zoiets ging doen. Mijn zoon Bill (11) moest lachen dat uitgerekend zijn mama een boek wilde schrijven over stilte. En ja, ik snap best dat mensen dit niet meteen met mij rijmen, maar ik heb dus ook een stiller kantje.”

Het afgelopen jaar, waarin Cath haar boek schreef, was zonder twijfel emotioneel. Nadat ze meer dan vijftien jaar een koppel vormde met VRT-sportjournalist Frank Raes (65) en veertien jaar ook met hem als een getrouwd stel door het leven ging, verbraken ze vorig jaar hun huwelijk. Ondertussen heeft Luyten met regisseur Eshref Reybrouck (38) een nieuwe liefde gevonden. “Maar dat neemt niet weg dat een scheiding iets heftigs is”, zegt ze. “Ook al ga je op een ‘goede’ manier uit elkaar, zoals dat bij Frank en mij het geval was, dan nog wens je dat niemand toe. Voor mij kwam ‘Silence, please!’ op het juiste moment. Door aan het boek te werken, heb ik de kans gekregen om ook eens goed na te denken over alles wat er in mijn leven gebeurde. Ik had dat ook nodig, denk ik. Al wil ik wel duidelijk zeggen dat ik geluk heb, want Frank en ik zijn nog steeds goede vrienden. Alleen al voor onze zoon Bill vind ik dat belangrijk. Liefdesverdriet en een scheiding, dat kom je wel te boven. Het is nu eenmaal de gang van het leven.”

‘Silence, please!’ verscheen bij Manteau en kost € 23,50.