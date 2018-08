Cath Luyten over de massagekunsten van Frank: "Soms moet ik hem vragen om te stoppen, omdat het te veel wordt" Redactie

10 augustus 2018

11u00

Bron: HUMO 0 Showbizz In 2004 stapte Frank Raes in het huwelijksbootje met de 23 jaar jongere Cath Luyten. Een groot leeftijdsverschil, maar de twee doen het prima samen. Intussen zijn ze al bijna 15 jaar getrouwd en genieten ze nog steeds enorm van elkaar. Dat vertelt Cath in HUMO.

"Frank is een meester-masseur", verklapt Luyten in haar 'Tussen Hemel en Hel'-interview. "Hij staat daar ook om bekend op de redactie, hij kan het niet laten om mensen hun schouders te masseren. Dagelijks als we in bed kruipen, of op het tapijt, gaan zijn handen naar m'n rug, en ik laat me dat welgevallen. Soms moet ik hem zelfs vragen om te stoppen, omdat het te veel wordt."

Toch heeft ze ook nog steeds een favoriete onenightstand voor ogen. Of zelfs twee: "De ene is David Duchovny, of nog liever zijn personage in 'Californication', Hank Moody. Een oetlul, maar onwillekeurig hou je toch van 'm. Mocht hij voor m'n deur staan, dan zou ik niet twijfelen. De andere is Cillian Murphy uit 'Peaky Blinders'. Hij heeft heel straffe ogen, maar meer nog dan zijn uiterlijk word ik aangetrokken door hoe ook hij er in zijn rol als Thomas Selby in slaagt om beminnelijk te zijn als bad guy. In het echt zou het kunnen tegenvallen. Hoewel, Jan Bijvoet heeft onlangs met hem gespeeld en hij vond hem een topkerel: 't zou dus weleens héél gezellig kunnen worden."

Lees het hele interview met Cath Luyten deze week in HUMO.