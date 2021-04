Cath Luyten kreeg corona tijdens zwangerschap: “Ik ben drie weken zwaar ziek geweest”

Het zijn spannende weken voor Cath Luyten. Vanaf 5 mei zien we de presentatrice in ‘Buurman, wat doet u nu?’ opnieuw enkele dagen optrekken met boeiende bekende Vlamingen. Tegen die tijd zit Cath misschien zelf volop op een roze wolk, want ze is hoogzwanger van haar tweede kindje. “Doorheen het hele seizoen van ‘Buurman’ zal je mijn buikje echt zien groeien”, lacht ze. “Door corona was onze opnameperiode uitzonderlijk lang en moesten er af en toe data en locaties geswitcht worden. De aflevering met Sien Eggers werd bijvoorbeeld afgelopen zomer ingeblikt, terwijl ik bij minister Petra De Sutter pas vorige maand op bezoek ben geweest.”