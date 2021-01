Cath Luyten in verwachting van tweede kindje: “Altijd leuker om het met iedereen te delen”

TV Het loopt nu al mis in ‘Big Brother’: Theo en Ziko in de clinch na heftige uitspraak over Marokkanen

6 januari De bewoners van ‘Big Brother’ brengen nog maar een paar dagen met elkaar door, of nu al lopen de gemoederen hoog op. Na een gevoelige uitspraak van deelnemer Theo - over hoe Marokkanen volgens hem een voorkeursbehandeling krijgen door de politie - barst een heftige discussie los. “Als jij hier in Amsterdam een paar Marokkaanse jongens ziet, en jij loopt hier met je vriendin of vriend of wat dan ook”, laat Theo zich ontvallen. “Je loopt voorbij en zij heeft een kort rokje aan. Op een stukje van 25 meter wordt ze 100 keer uitgescholden voor hoer. En er staan twee politieagenten naast, weet je wat er dan gebeurt? Nul, niks, ze zeggen er niet eens iets van. Maar als jij in Marroko loopt en jij zegt één keer tegen een vrouw die gesluierd is: ‘Hey vieze hoer’, dan ga je in de boeien.” Ziko gaat niet akkoord en gaat in de tegenaanval. “Dat is bullsh*t, dat is niet waar”, reageert hij fel. “Dat is niet waar wat je zegt van: ‘Als je in Marokko...’ Dat klopt niet!”