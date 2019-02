Cath Luyten en Niels Destadsbader zijn meest gegeerde bekende Vlamingen TDS

14 februari 2019

17u43

Speciaal voor Valentijn ging radiostem Kim Debrie in het gelegenheidsprogramma 'Miss Cupido' op Radio 2 zoek naar de meest gegeerde bv's. Ze vroeg aan de luisteraar met welke 'bekende Valentijn' hij of zij wel eens op date wil. Er werd massaal gereageerd en gestemd via radio2.be. En daaruit blijkt dat Cath Luyten en Niels Destadsbader de meest gegeerde bekende Vlamingen zijn. Niels was alvast zeer gecharmeerd door zijn titel.

“Ik weet niet waarom de luisteraars voor het tweede jaar op rij voor mij kiezen. Ik hoop dat mensen mij leuk en lief vinden en als zij dat vinden... vind ik hen ook leuk en lief”, lacht Niels. “Ik heb vernomen dat Cath Luyten de meest begeerlijke vrouwelijke BV is. Ik moet zeggen: dat snap ik. Ik had ook op haar gestemd. Kim, ik had ook op u gestemd, maar het heeft niet mogen baten.”

Destadsbader klopt zo nipt Koen Wauters, die - ondanks zijn ludieke overtuigingspogingen - voor het tweede jaar op rij op de tweede plaats eindigt.

Bij de vrouwen eindigde Goedele Wachters vorig jaar nog op de eerste plaats, maar dit jaar gaat Cath Luyten met de pluimen lopen. Al was het tot op het laatste moment een spannende strijd met Maaike Cafmeyer. “Gelukkig is het radio… dat niemand me ziet blozen”, reageert Cath. “Ik schrik er toch wel van. Mijn grootste troef is wel dat ik altijd vrolijk ben. Wat mijn uiterlijk betreft: voor de ene heb ik een wilde look, voor de andere heb ik een vogelnestje op mijn hoofd. Ach… zolang ik me maar goed voel!”

De top vijf bij de m annen:

Niels Destadsbader

Koen Wauters

Christoff

Bart Peeters

Jeroen Meus

De top vijf bij de vrouwen:

Cath Luyten

Maaike Cafmeyer

Britt Van Marsenille

Nathalie Meskens

Dina Tersago