Cath Luyten (43) in verwachting van tweede kindje: “Altijd leuker om het met iedereen te delen”

“It’s always more fun to share with everyone”, kondigt Cath haar zwangerschap aan met een hartverwarmend filmpje dat bestaat uit allerlei foto’s. Op de stralende beelden zien we ook zoon Bill (11) voorkomen, die Cath kreeg tijdens haar huwelijk met Frank Raes. Hun relatie liep in 2018 na 15 jaar op de klippen. “In onderling overleg”, zo klonk het toen. Tot Luyten begin 2019 opnieuw de liefde vond bij de 38-jarige regisseur Eshref Reybrouck. Zij bezegelen hun romance nu dus met de komst van een eerste kindje.