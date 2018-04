Cate Blanchett installeert supervrouwelijke Cannes-jury TC

19 april 2018

11u31 0 Showbizz Juryvoorzitter heeft de leden van haar jury voor het komende Filmfestival Cannes bekend gemaakt. En daar maken dit jaar opvallend veel vrouwen deel van uit.

Vorig jaar opperde jurylid Jessica Chastain nog dat er te weinig vrouwelijke juryleden waren. De organisatoren van Cannes hebben die boodschap goed opgepikt. Ze kozen dit jaar met Cate Blanchett voor een vrouwelijke voorzitter, die op haar beurt nu vier vrouwelijke juryleden installeerde. Zo maken dit jaar de Amerikaanse actrice Kirsten Stewart ('Twilight'-films), haar Franse collega Léa Seydoux ('La Vie d'Adèle'), de Amerikaanse regisseur en scenariste Ava DuVernay (van de recent geschrapte film 'A Wrinkle of Time') en de Belgisch-Burundese zangeres Khadja Nin deel uit van de jury. Khadja Nin is bekend van de hit 'Wale Watu' en is getrouwd met ex-autocoureur Jacky Ickx. Naast deze vier dames kregen ook Chang Chen, Robert Guédiguain, Denis Villeneuve en Andrej Zvjagintsev een juryzitje.