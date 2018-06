Cate Blanchett heeft eerste rol in toneelstuk beet SD

13 juni 2018

14u46

Bron: ANP 0 Showbizz De Australische actrice Cate Blanchett (49) gaat voor het eerst een rol spelen in een toneelstuk in het National Theatre in Londen. Dit meldt de BBC.

'De Ocean's 8'-actrice heeft een rol te pakken in de voorstelling 'When We Have Sufficiently Tortured Each Other: Twelve Variations on Samuel Richardson's Pamela'. Die is vanaf januari in de Londense schouwburg te zien.

Naast Cate Blanchett heeft ook Stephen Dillane (61) een rol in het stuk. De kaartverkoop begint in het najaar. Aanvankelijk zou Blanchett dit jaar al op het podium in Londen staan in een nieuwe toneelversie van de klassieker 'All About Eve', maar ze trok zich terug wegens een overvolle agenda.