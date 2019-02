Cast ‘Nachtwacht’ stelt eerste strip voor CD

07 februari 2019

16u25 2 Showbizz Na de serie en de film is er nu ook een eerste stripalbum uit van ‘Nachtwacht’. Die werd gisteren voorgesteld in aanwezigheid van acteurs Giovanni Kemper, Louis Thyssen en Céline Verbeeck.

In de eerste strip van Nachtwacht, De Absorbant, ontdekt Keelin een toverspreuk waarmee het portaal naar de onderwereld kan afgesloten worden, maar de Nachtwacht twijfelt om dat ook daadwerkelijk te doen. Enerzijds zou dat de veiligheid van Schemermeer ten goede komen, maar anderzijds blijft de vraag waarom de toverspreuk nooit eerder werd gebruikt. De start van een spannend verhaal.

De cast van ‘Nachtwacht’ is alvast heel enthousiast over het eindresultaat. Al blijft het wel bijzonder om hun personage in stripvorm te zien. Maar als het van hen afhangt, dan blijft het zeker niet bij één strip.