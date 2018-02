Cast heeft zin in meer: komt er een 'W817'-film? EVDB

17 februari 2018

16u34

Bron: Nieuwsblad 4653 Showbizz 'W817', de immens populaire kinderreeks die van start ging in 1999, krijgt misschien een vervolg. De cast is enorm enthousiast en er wordt al samengezeten over het maken van een film.

Op 6 januari 1999 werd de eerste aflevering van 'W817' uitgezonden. Maar liefst 5 seizoenen lang, met in totaal 131 afleveringen, zou de serie populair blijven. Vijftien jaar later vertelt Danny Timmermans, die de rol van Tom De Rijcke vertolkte, aan het Nieuwsblad dat er wellicht een vervolg komt op de serie.

Het begon allemaal toen de 'W817'-acteurs nog eens samen op het podium stonden om het 20-jarige bestaan van Ketnet te vieren in het Antwerpse Sportpaleis, dat toen omgedoopt werd tot Sportpladijs.

Door die reünie kreeg de cast zin in meer. Danny verteld aan het Nieuwsblad dat ze bezig zijn met iets nieuws.

Een nieuwe serie komt er echter niet. Dat vertelt Aagje Dom, die de rol van Jasmijn op zich nam. “Er komt geen vervolg in de vorm van een serie. Die boog van 15 jaar kunnen we niet meer maken. En daarom dachten we: waarom geen film? Onze personages zijn intussen iconisch, die moeten perfect kunnen terugkeren. We hebben daarover al heel concreet samengezeten met scenaristen en de productie om te kijken wat de mogelijkheden zijn.”

De acteurs zien wel in dat het niet gemakkelijk wordt om de serie nieuw leven in te blazen. Aangezien zowel kinderen als dertigers fans zijn van 'W817' is het voor hen belangrijk om opnieuw bij iedereen in de smaak te kunnen vallen. Aagje vertelt ook nog dat ze eigenlijk gewoon nog eens zot willen doen. Ze wil ook nog niet met zekerheid bevestigen dat de film er daadwerkelijk komt. Het kan ook iets helemaal anders worden, zoals een theaterproductie, vertelt ze. "Je leeft maar een keer!", voegt ze er nog aan toe.