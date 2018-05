Casanova Tim ‘Temptation’ De Pril is getemd: "Getrouwd en straks een tweede kind" Jean Dhont

17 mei 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz "Mijn moeder kan weer slapen ’s nachts", zegt hij in Dag Allemaal. De tweevoudige ‘Temptation Island’-deelnemer Tim De Pril (36) is dan ook een brave huisvader geworden. Na stormachtige relaties met Ann Van Elsen en vele andere missen heeft Tim bij zijn echtgenote Melissa (24) stabiliteit en rust gevonden. Met baby Louis (8 maanden) als bezegeling van hun liefde, en een tweede kind op komst. 

Wie de woorden Tim en ‘Temptation Island’ in één zin hoort, denkt meteen aan het pijnlijke verhaal van ‘Timtation’ Wauters en Deborah in het jongste seizoen. Maar het eiland der lusten en verleidingen mocht eerder al een andere Tim verwelkomen, tot twee keer toe zelfs. In 2002 nam Tim De Pril een eerste keer deel aan ‘Temptation Island’, met zijn toenmalig lief Katrien Schotte. Drie jaar later ging hij nog een keer, als verleider. Een rol die hem prima lag, want Tims versierdwang beperkte zich niet tot het ophefmakende tv-programma. In het échte leven deelde hij naar eigen zeggen het bed met honderden vrouwen. Jarenlang was Tim verantwoordelijk voor de vip-zone in discotheek Carré, en daar boden heel wat vrouwen zich spontaan aan. Tim ging er gretig op in. 

Maar het nachtleven, overmatig alcoholgebruik en de vele betekenisloze onenightstands duwden Tim de dieperik in. Pas toen Melissa Vingerhoed, tweede eredame bij Miss België 2013, in Tims leven kwam, raakte hij beetje bij beetje terug op het juiste spoor.

Pijnlijke nasleep

In een rustige deelgemeente van Dilbeek ontvangen Tim en ­Melissa de journalist van Dag Allemaal in hun nieuwbouwwoning met zwembad. Hun zoon Louis laat zich gewillig fotograferen met zijn mama en papa. "Ik kan niet geloven dat het al meer dan vijftien jaar geleden is dat ik voor het eerst in de spotlights terechtkwam", zegt Tim. "Het verbaast mij ook dat ik nog zo vaak word herkend."

Jij liep dan ook nog lang ná je deelname in de kijker. Door je relatie met Ann Van Elsen, bijvoorbeeld. Of die veelbesproken ruzie met Olivier Deschacht.

