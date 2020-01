Cartoonist Pirana overleden aan kanker BDB

20 januari 2020

Bron: Belga 3 Showbizz Cartoonist Pirana, het pseudoniem van Leon Van De Velde, is zondag overleden op 72-jarige leeftijd. Dat meldt Stripspeciaalzaak.be via sociale media.

Op de Facebookpagina is te lezen dat Leon kanker had zonder dat veel mensen daarvan op de hoogte waren. Hij koos voor euthanasie als uitweg. Er komt geen plechtigheid, omdat de cartoonist in alle rust uitgestrooid wou worden.

Van De Velde, een fenomeen in z’n thuisdorp Zele, tekende al jaren onder het pseudoniem Pirana. Hij werkte de voorbije tijd onder meer als cartoonist voor Het Volk, Panorama en P-Magazine.

In een van z’n laatste albums ‘Frika’ bundelde hij cartoons en verhalen over z’n grote liefde Afrika. “Ik ben verslaafd aan het continent", vertelde hij toen in onze krant. “Een groot deel van mijn leven bracht ik er al door, onder andere in Oeganda, Rwanda, Kenia, Mali en Burkina Faso. Overal verbleef ik lang, maar uiteindelijk ben ik blijven hangen in Ghana. Mijn hart ligt in Afrika en dat is ook de reden waarom ik er zoveel over teken.”