Carry Goossens wordt kapitein Zeppos in nieuwe bisocoopfilm: "Een jongensdroom die uitkomt" IDR

05 juni 2019

00u00 1 Showbizz Carry Goossens (66) zal dan wel voor eeuwig en een beetje langer bekendstaan als Oscar Crucke uit 'F.C. De Kampioenen', binnenkort mag hij een personage vertolken dat minstens zo iconisch is. Want de Mechelse acteur wordt Kapitein Zeppos in de filmremake van de BRT-jeugdreeks. "Voor mij is dit een jongensdroom die uitkomt."

Carry Goossens kreeg al bijna twee jaar geleden de vraag van productiehuis Eyeworks of hij Kapitein Zeppos wilde vertolken in een nagelnieuwe bioscoopfilm. Vanaf dat moment werkte de acteur samen met de scenarist en regisseur Douglas Boswell om de rol mee vorm te geven. "De voorbije twee jaar hebben we inderdaad vooral aan het scenario gesleuteld", aldus Carry. "Volgend jaar gaan de opnames van start, waarna de film in 2021 in de zaal zou moeten komen. Heel veel kan ik nog niet verklappen, aangezien alles nog in een heel pril stadium zit. Zo ben ik tot nu toe de enige die gecast is.”

Generatieclash

Toch kan Carry al een tipje van de sluier oplichten. "Het plan is om een familiefilm te maken voor een breed publiek. Daarbij willen we zowel de oudere generatie - die Kapitein Zeppos heeft gekend - als het jonge publiek aanspreken. We brengen die generatieclash in beeld door Kapitein Zeppos op avontuur te laten gaan met de zoon van Ben, in het originele verhaal zijn rechterhand. Zijn zoon heeft veel verhalen gehoord over de kapitein, maar hij heeft dat nooit zelf meegemaakt. Tot nu dus."

Ook een paardenfan

In de originele reeks, die liep van 1964 tot 1968, werd kapitein Zeppos gespeeld door acteur Senne Rouffaer, die in 2006 overleed. "Voor mij voelt het niet aan alsof ik in zijn voetsporen stap", zegt Carry. "Maar ik stap uiteraard wel in de voetsporen van Kapitein Zeppos. En da's voor mij toch wel een jongensdroom die uitkomt. Toen ik jong was, was hij één van mijn helden. Ik was een grote fan omdat de reeks - in die tijd althans - zo spannend en spectaculair was. Kapitein Zeppos kon paardrijden, schermen, met een auto in het water rijden... Zo herinner ik me nog levendig een beeld uit de generiek, waarin de kapitein in volle galop met een paard naast de camera liep. Dat vond ik zo fantastisch, dat ik dat ook wilde doen. En ik heb dat ook gedaan, want ondertussen heb ik ook al heel lang een paard. (lacht)"

Ook de iconische amfibiewagen - de Amphicar - heeft een stevige indruk nagelaten op Carry. "Twee jaar geleden was ik in Amerika, in het geboortedorp van Elvis Presley. Ze hebben daar, naast alle Elvis-memorabilia, ook een indrukwekkend automuseum. Daar stond ook een Amphicar 770. Al kon de naam van de auto mij gestolen worden. Voor mij was dat onmiddellijk 'de auto van Kapitein Zeppos'. Dus ja: misschien stond het wel in de sterren geschreven dat ik deze rol ooit zou spelen", besluit de acteur al lachend.