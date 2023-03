Carry Goossens wil stoppen met acteren, maar werd toch gestrikt voor ‘Red Star Line’: “Tijdens het zingen blijf ik liefst wel op de achtergrond”

Showbits Nieuwe beelden bewijzen: Linda Mertens (Milk Inc.) timmert hard aan comeback in Spanje en Engeland. Wanneer volgt België?

Maakt Linda Mertens nog dit jaar haar comeback en blaast Regi dan ook Milk Inc. nieuw leven in? Een half jaar nadat Showbits beelden vond van de zangeres op een podium in Spanje, is het mysterie nog altijd niet opgehelderd. Tot grote frustratie van superfan Jarne. Hij trekt daarom opnieuw op onderzoek. Zoals verwacht houdt Regi de lippen stijf op elkaar, maar wie weet klapt Jaap Reesema wel uit de biecht. Bekijk het in een nieuwe Showbits, met daarin ook nieuwe beelden van een optreden van Linda Mertens.