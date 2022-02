Carry Goossens over zijn geluk: “Ik wil de jaren die ik nog heb zo simpel mogelijk invullen”

Tom Botte over Carry Goossens

“Carry is een wijs man. Een man die met de natuur samenleeft, met zijn beesten, en ver weg van beslommeringen en stress probeert te blijven. Carry Goossens reisde al een keer of zes naar Wyoming, de Midwest, in de Verenigde Staten, om er de sfeer van de cowboys op te snuiven. Om te zien hoe ze daar leven. En die levenswijze, hard werken maar tegelijkertijd ook ’n beetje easy going, probeert hij hier in Vlaanderen, in Wachtebeke, waar Carry en zijn vrouw Chris wonen, over te nemen. En dat gespaard blijven van slecht nieuws zijn grootste geluk betekent, dat snap ik volledig. Zelf heb ik dat ook: als mijn dochters en mijn vrouw content zijn, ben ik dat ook. Maar je hebt daar niet altijd controle over, zoals Carry zegt. Je weet nooit wat het leven brengt. Het levert echter niets op om daar veel bij na te denken. Je mag tien oplossingen bedenken voor een probleem dat zich ooit kan voordoen, maar de juiste zal er nooit bij zitten. Dus inderdaad: niet te veel piekeren. En het zo simpel mogelijk willen leven, het afstand nemen van de sociale media en alle andere technologie, zorgen voor een enorme mentale rust. Ik volg hem daar graag in en ik heb de indruk dat sinds corona veel mensen dat voorbeeld volgen of willen volgen. Het mag en kan allemaal wat minder.”