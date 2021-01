Carry Goossens over opa zijn in tijden van corona: “Ik ben een digibeet. Als ik iemand wil zien dan doe ik dat in het echt, niet via een scherm.”

“Onze kleinkinderen, die nu twaalf, dertien en veertien jaar zijn, wonen niet in de buurt. Chris en ik wonen in Wachtebeke, twee kleinkinderen wonen in Antwerpen, één kleinkind woont in Bonheiden. Het is dus niet zo dat ze alle dagen onze deur platlopen. Maar we bellen elkaar, mailen elkaar en sturen al eens een sms’je. Skypen, dat doe ik niet. Ik ben een digibeet. Als ik iemand wil zien dan doe ik dat in het echt, niet via een scherm. Er is tegenwoordig dus heel weinig contact. Ze zitten alle drie in het middelbaar en door corona verloopt dat onderwijs anders dan voorheen. Ze hebben meer dan genoeg om handen. Het is niet makkelijk voor de jongeren. Dat merk ik. Ze houden ons wel op de hoogte, in de mate van het mogelijke. Maar goed, het zijn pubers of ze zijn volop op weg naar de puberteit. Die juffrouwkes hebben dus wel wat anders aan het hoofd dan tijd te spenderen met oma en opa. Daar hebben Chris en ik alle begrip voor.”