Carry Goossens: "Je kan alleen gelukkig zijn als je in het reine bent met jezelf"

09 augustus 2019

06u00

Bron: Primo 1 Showbizz “Voor mij betekent het opperste geluk gespaard blijven van slecht nieuws”, zegt Carry Goossens (66) als Primo hem thuis in Wachtebeke ontmoet. De rasacteur zit middenin de opnames van het vijfde seizoen van ‘De Zonen Van Van As’ maar heeft nu enkele dagen vrij. “Nou ja, vrij is veel gezegd”, zegt hij.

“Ik ben mijn derde cowboyconference aan het schrijven. Op 14 en 15 september ga ik met ‘Cowboy Met Pensioen’ in de Zwarte Zaal van het Antwerpse Fakkeltheater in première. Het is zo goed als klaar, maar nu ben ik nog wat kleine aanpassingen aan het maken. Ik ga deze maand een paar try-outs doen om te zien of het aanslaat, maar ik heb er vertrouwen in. Rijk word ik daar niet van, van zo’n show, maar ik vind het zó ongelooflijk plezant om te doen. En het leven is te kort om niet te doen wat je graag doet.”

En als ’n mens kan doen wat hij graag doet, dan is hij gelukkig.

Dat is inderdaad een onbetaalbaar geluk, zelfs al brengt het niet veel op en is het keihard werken. Maar dat je iets graag doet, dat is het allerbelangrijkste.

Dus het opperste geluk, het bestaat?

Goh, ik vind ‘geluk’ een term die moeilijk te definiëren valt, en ‘het opperste geluk’ al helemaal. Maar als ik er goed over nadenk, dan betekent dat voor mij vooral gespaard blijven van slecht nieuws. En met slecht nieuws bedoel ik dan dingen waar je zelf niets aan kunt doen.

