Carry Goossens en Danni Heylen herenigd in ‘De Sinksenfoor’: "We vullen elkaar goed aan, bijna als in een huwelijk" Jan Ruysbergh

28 juni 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz "Ik ben bazig, zij is een volger en dat werkt prima", zegt Carry Goossens (65) over Danni Heylen (67). Een kwarteeuw is het alweer geleden dat de twee een koppel vormden in ‘F.C. De Kampioenen’, maar dat de chemie tussen hen intact bleef, bewijzen ze op het podium, in ‘De Sinksenfoor’. Dag Allemaal strikte het duo voor een interview.

"Ja, we zijn weer een koppel", glundert Danni aan de zijde van Carry. Een kermiskoppel dan nog wel. In de theaterkomedie ‘De Sink­senfoor’, deze zomer te zien in het Fakkeltheater, kruipen de twee namelijk in de huid van Firmin en Vivianne. Hij is baas van de paardenkoers, zij waakt over haar eendjes in de Duck Race. En samen hebben ze een dochter op wie twee mannen tegelijk verliefd zijn. "Tuurlijk zullen er heel wat mensen komen kijken omdat ze Oscar en Pascalleke nog eens samen willen zien, maar dat vind ik niet erg."

Jij ook niet, Carry?

Carry: "Tuurlijk niet. Maar bon, Pascalleke is wel al járen bij een andere vent, hé. Ze is zelfs nog altijd getrouwd met Maurice. (lacht) Oscar is na het vierde seizoen al uit ‘De Kampioenen’ verdwenen. Maar goed: Danni en ik werken graag samen en Jeroen Maes heeft met ‘De Sinksenfoor’ een heel plezant stuk geschreven. Foormensen zijn letterlijk en figuurlijk kleurrijke types. Dat is veel plezanter om te spelen dan één of andere saaie piet."

Is die Kampioenen-stempel nu een zegen of een vloek?

