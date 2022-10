Carrièreswitch voor Sien Wynants: voormalig Ketnet-wrapster gaat lesgeven

Celebrities Advocaten Kevin Spacey slaan terug: “Me­Too-klacht kwam voort uit jaloezie en is verzonnen”

De advocaten van Kevin Spacey (63) beweren dat Anthony Rapp de beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen Spacey heeft verzonnen, omdat hij boos was over zijn eigen vastgelopen carrière. Dat verklaarden ze tijdens een zitting in de civiele rechtszaak die Rapp tegen de Oscarwinnende acteur heeft aangespannen. Spacey was ook persoonlijk aanwezig in de rechtbank in New York.

