Carrièreswitch! Betty van 'Big Brother' is nu stewardess TDS/EDA

02 mei 2018

20u44

Bron: Eigen berichtgeving/Instagram 393 Showbizz Verrassend nieuws uit het kamp van Betty Owczarek (41), a.k.a. Betty van 'Big Brother'. Na een carrière als slagersvrouw, naaktmodel voor Playboymodel, zangeres, horeca-uitbaatster en bejaardenverpleegster heeft ze een nieuwe uitdaging gevonden: Betty werkt nu als stewardess voor Brussels Airlines.

Haar deelname aan het eerste seizoen van 'Big Brother' staat bij veel tv-kijkers allicht in het geheugen gegrift. Ook de popliedjes 'Come To Me', 'Gek op jou' en 'Tarzan Toy' die ze ooit uitbracht behoren zowat tot het Vlaamse collectieve geheugen. En ook met haar naaktfoto's in Playboy wist ze de aandacht naar zich toe te trekken.

In 2004 nam ze deel aan de preselecties van Eurosong, maar ze haalde de finale niet. In 2008 deed ze opnieuw een poging, dit keer onder het pseudoniem Femme Fatale. Maar ook dan kon ze haar deelname niet verzilveren. In 2006 trad ze naar buiten met politieke ambities: ze stond toen als tweede op de gemeenteraadslijst van de lokale partij LierMM. De partij behaalde echter geen enkele zetel.

"Eindelijk iets nuttig"

Een paar jaar geleden, in 2013 om precies te zijn, gooide ze het over een andere boeg en ging ze voor bejaardenverpleegster studeren in Brugge. "Eindelijk doe ik eens iets nuttigs. Het maakt me gelukkig om mensen een glimlach op het gezicht te toveren", zei ze toen. In 2016 studeerde ze af aan hogeschool VIVES. Dat liet ze toen zelf weten via Facebook. "Na drie zeer intense studiejaren heb ik mijn bachelordiploma binnen", schreef ze. "Fier dat ik ben om dat nog op mijn veertigste te behalen."

Nadien bleef het stil rond Betty. Wanneer ze haar opleiding tot Stewardess precies heeft afgewerkt, is onduidelijk. Maar voortaan kan ze dus een glimlach op het gezicht van 'haar' passagiers in het vliegtuig toveren. En daar zal menig man (of vrouw) allicht niet over klagen.

Had the honour to get to know all these lovely people during the training. May the skies become our new playground ❤️🙌🏼✈️ #brusselsairlines #cabincrew Een foto die is geplaatst door null (@_sammster_) op 02 mei 2018 om 10:40 CEST