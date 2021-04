Carrière Johan Verminnen ging niet altijd over rozen: “Ik moest mijn muzikanten ontslaan omdat ik ze niet meer kon betalen”

Er zijn verjaardagsconcerten gepland, er komt in mei een autobiografie aan onder de titel ‘Mooie dagen’, en nu is er al de vierdelige compilatiebox ‘Johan ­Verminnen 70’, met - u raadt het al - zeventig van zijn grootste en mooiste successen. “Ja, ik ben er trots op”, zegt Johan in Dag Allemaal. “Ik ben ze pas zelf gaan kopen in Aalter, want de platenfirma had z’n exemplaren uit Holland nog niet ontvangen. Ik heb die cd’s samen met mijn dochter een hele namiddag beluisterd, en ik werd geconfronteerd met verschillende fases in mijn leven.”